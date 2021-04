Il Milan lavora per il futuro ed è in arrivo la svolta per quanto riguarda le conferme: novità su Zlatan Ibrahimovic

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che dopo aver iniziato nel migliore dei modi è calato negli ultimi mesi e ha perso la vetta della classifica. I rossoneri infatti ora sono secondi in classifica e l’Inter sembra essere ormai irraggiungibile, visto il distacco di otto punti che può diventare di undici punti in caso di vittoria nella gara contro il Sassuolo.

In ogni caso però l’obiettivo di Stefano Pioli e compagni è quello di raggiungere una delle prime quattro posizioni per tornare in Champions League dopo diversi anni. Il traguardo è sicuramente alla portata ma bisogna continuare così per provare a mantenere il distacco dalle squadre che inseguono.

Calciomercato Milan, svolta Ibrahimovic: rinnovo a un passo

Nel complesso l’annata del Milan può considerarsi sicuramente positiva, visto che al momento si sta rispettando in pieno l’obiettivo inziale nonostante qualche passo falso di troppo nell’ultimo periodo. Per questo motivo si lavora anche per le riconferme in casa rossonera e prima di tutto c’è da stabilire il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Per quanto riguarda lo svedese, sarebbe in arrivo la svolta sul rinnovo. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, infatti, le parti avrebbero trovato un accordo per il prolungamento di contratto di un anno e mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli da limare.

Si parla addirittura di annuncio imminente: Zlatan Ibrahimovic e il Milan dunque vanno verso il rinnovo con il sogno di vivere una Champions League insieme.