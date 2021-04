Vinicius regala la vittoria al Real Madrid, De Bruyne decide quella del Manchester City

Quarti di finale infiammati in Champions League: il Real Madrid vince in casa contro il Liverpool, trascinato dalla doppietta del brasiliano Vinicius Junior che permette ai blancos di andare in Inghilterra con un risultato piuttosto favorevole. I Reds grazie al gol di Salah tengono accesa la fiamma in vista del ritorno.

Champions League | Tabellino marcatori

Il Manchester City evita il pareggio contro un Borussia Dortmund grazie a Phil Foden . Kevin De Bruyne nel primo tempo apre le marcature ma nel finale Reus pareggia i conti sull’assist di Haaland segnando un gol pesantissimo in vista del ritorno. Il risultato sorride al City nel finale grazie al gol decisivo del giovane inglese che firma il 2-1.

Real Madrid-Liverpool 3-1

27′ Vinicius, 36′ Asensio, 51′ Salah, 65′ Vinicius

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1

19′ De Bruyne, 84′ Reus, 90′ Foden