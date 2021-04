Pirlo ha un solo diktat: non sbagliare più, in caso contrario la Juventus sta pensando a un clamoroso ritorno sulla panchina bianconera

La permanenza di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è sempre più appesa a un filo. Tanto che, a prescindere da come è andata la partita contro il Napoli di stasera, la sua avventura potrebbe essere agli sgoccioli. A pesare, infatti, sarebbe più l’eliminazione della Champions League agli ottavi di finale contro il Porto e la sconfitta in casa contro il Benevento. E quindi, dalle ‘Bombe di Vlad’ arriva una notizia che ha del clamoroso per quanto riguarda la successione: un ritorno forse non graditissimo, ma sicuramente il più in linea con i conti.

Calciomercato Juventus, Pirlo al bivio | Clamoroso: torna in pista Sarri

Eh sì, il nome che danno per certo dalle ‘Bombe di Vlad’ per la ‘dipartita’ del Maestro Andrea Pirlo alla guida della Juventus è proprio quello di Maurizio Sarri. L’avventura del tecnico toscano ex Empoli, Napoli e Chelsea a Torino non si è conclusa proprio nel migliore dei modi.

Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, quella volta contro il Lione, Sarri è stato messo alla porta al volo e nel giro di un paio di giorni al suo posto è arrivato il centrocampista campione del mondo del 2006, un esordiente all’epoca. Su di lui c’erano molte speranze, che al momento pare abbia disatteso. E quindi, come una ruota che gira, i due tecnici potrebbero darsi nuovamente il cambio.

L’esigenza di richiamare Sarri, bisogna spiegarlo, che nasce sicuramente dal non facile avventura di Pirlo alla Juventus, è figlia però di un’altra situazione: le casse bianconere che piangono, a causa del Covid e a causa del super monte ingaggi, tra i quali figura quello dello stesso ex Napoli. Dall’altro lato, ancora per dovere di cronaca, il mister toscano potrebbe anche non accettare le avances della sua vecchia squadra, specie perché, appunto, le cose l’anno scorso non sono proprio andate come avrebbero dovuto.

In ogni caso, Andrea Agnelli ha preso un caffè con Massimiliano Allegri nelle vacanze pasquali. Anche quella pista, insomma, sembra essere abbastanza calda. E non è neanche l’unica.