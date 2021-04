Il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli potrebbero sfidarsi nella prossima finestra estiva di calciomercato per una vecchia stellina del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Felipe Anderson, fantasista di proprietà del West Ham attualmente in prestito al Porto e, negli ultimi anni, accostato anche alla Juventus allora di Massimiliano Allegri



Il Milan di Stefano Pioli ha rimesso in discussione la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League dopo il pareggio interno contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I rossoneri, che arrivavano dalla vittoria con la Fiorentina, hanno rimesso in gioco tutti i discorsi ed ora, con poche giornate alla fine, devono consolidare la qualificazione. Un’altra squadra in corsa è il Napoli del grande ex Milan Gennaro Gattuso che, fra poche ore, sfida la Juventus di Andrea Pirlo in quello che potrebbe davvero essere uno spareggio Champions.

Le due squadre, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbero puntare lo stesso obiettivo, un giocatore con un gran passato in Serie A e che, all’estero, non è riuscito a bissare quanto di buono fatto sui nostri campi. Stiamo parlando di Felipe Anderson, ex fantasista della Lazio, attualmente in prestito al Porto dal West Ham United, club di Premier League.

Calciomercato Milan, obiettivo Felipe Anderson | Sfida con il Napoli

Felipe Anderson, che al momento veste la maglia del Porto, ha collezionato appena 4 presenze nel campionato portoghese ed il suo futuro, savlo sorprese, sembra davvero lontano dal club lusitano. Il brasiliano, valutato circa 15 milioni di euro, è un classe 1993 ed ha un contratto in scadenza con il West Ham nel 2022. Termini brevi che consentirebbero a Milan e Napoli di ottenere le prestazioni del giocatore ad un prezzo basso.

Felipe Anderson ha lasciato la Lazio nell’estate di calciomercato del 2018 per una cifra di poco inferiore a 40 milioni di euro, numeri nettamente differenti da quelli attuali, influenzati anche dalla situazione legata al Coronavirus.