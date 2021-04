Ancora un’idea per la Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero potrebbe pensare allo scambio con la big della Serie A

La Juventus ci proverà in tutti i modi in vista della prossima stagione. Il club bianconero penserà così ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato per dimenticare gli ultimi mesi vissuti tra alti e bassi. Così ci potrebbe essere anche l’idea suggestiva con l’altra big della Serie A con un’ipotesi di scambio davvero avvincente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta il ritorno in Italia | La porta non è chiusa

Calciomercato Juventus, Demiral addio: pronto lo scambio in A

Il centrale turco della Juventus, Merih Demiral, ha vissuto la stagione dai due volti alternando ottime prestazioni ad altre meno appariscente con qualche errore di troppo. Così la dirigenza bianconera sarebbe anche sul punto di sacrificandolo inserendolo in uno scambio che accontenterebbe tutte le parti coinvolte. L’ex Sassuolo è stato nel mirino anche dei top club d’Europa, che avrebbero chiesto in continuazione informazioni alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Romagnoli | Sostituto dall’Olanda!

Nonostante l’errore in Europa League contro l’Ajax, Gianluca Mancini, resta uno dei difensori più importanti del panorama italiano. Il centrale della Roma potrebbe rientrare anche nella lista dei convocati della Nazionale del Ct Roberto Mancini in vista degli Europei in programma a giugno. La sua crescita è stata esponenziale, ma gli manca quel tassello finale per essere davvero di assoluto valore. L’idea di scambio con la Juventus avverrebbe alla pari con una valutazione simile dei due giocatori sui 30-35 milioni di euro. La Roma, però, non vorrebbe privarsene subito in estate, ma Mancini sarebbe già pronto per essere protagonista anche in Champions League per scalare sempre più posizioni.

In caso di successo in Europa League la Roma ripartirebbe con un progetto interessante in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dai prossimi risultati che Fonseca riuscirà a collezionare per ridare entusiasmo all’ambiente giallorosso. La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per puntellare la rosa bianconera.