Il Milan, nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe dire addio ad Alessio Romagnoli, capitano della squadra rossonera in scadenza di contratto nel 2022. Al suo posto i rossoneri potrebbero puntare su un profilo giovane proveniente dall’Ajax di Erik Ten Hag: stiamo parlando del talento argentino Lisandro Martinez, centrale difensivo classe 1998



La bontà della stagione del Milan è stata rimessa in discussione dal pareggio interno dei rossoneri contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il gol di Fabio Quagliarella, poi pareggiato dal destro di Hauge, ha riaperto sensibilmente la classifica del campionato italiano di Serie A con il Diavolo che ora vede a rischio anche la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League.

Uno degli assenti in occasione della sfida contro la Doria è stato Alessio Romagnoli, capitano del Milan ed ex Roma. Il classe 1995 non sta vivendo una stagione particolarmente felice con la maglia rossonera e, visto il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe anche lasciare Milano nella prossima finestra estiva di calciomercato. Su di lui occhio all’interesse della Juventus di Fabio Paratici che metterebbe sul piatto il cartellino di un altro giocatore in ombra quest’anno, Federico Bernardeschi.

Calciomercato Milan, addio Romagnoli | Sostituto dall’Ajax

Dunque, il futuro di Alessio Romagnoli al Milan sembra decisamente in bilico. Il giocatore ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, ma la breve scadenza del contratto potrebbe portare il Milan a fare qualche sconto per non essere costretto a lasciar andare il classe 1995 a zero al termine della prossima stagione.

Al suo posto, in caso di cessione, attenzione al nome di Lisandro Martinez, talento del 1998 in forza all’Ajax di Erik Ten Hag. Il giocatore argentino, che ha collezionato 19 presenze in questa stagione di Eredivisie, ha una valutazione di circa 20/25 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2023 con la possibilità, per la società, di prolungare i termini per un’altra stagione.