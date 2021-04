Calciomercato Milan, occasione Draxler | Si libera gratis

Il Milan potrebbe mettere le mani su Julian Draxler per sostituire Hakan Calhanoglu: il tedesco si libererà a parametro zero

Il Milan è alle prese con diverse trattative per il rinnovo del contratto. Da Donnarumma a Ibrahimovic, passando per Hakan Calhanoglu. Tutti e tre andranno in scadenza il prossimo 30 giugno e nessuna operazione è ancora definita. Particolarmente complicata è quella per il trequartista turco, per il quale i suoi agenti chiedono almeno 6 milioni di euro d’inaggio a stagione. Paolo Maldini, dt rossonero, potrebbe puntare su altri profili. E tra questi, c’è Julian Draxler, ora al Paris Saint-Germain.

Milan, occasione Draxler dal PSG

Secondo quanto riferito da ‘Der Spiegel‘, Julian Draxler lascerà il PSG a parametro zero. Il club parigino avrebbe provato a trattenere il tedesco, che però è desideroso di un’avventura diversa. Può già firmare gratis con qualsiasi club e potrebbe essere un’occasione per il Milan, soprattutto se Calhanoglu non dovesse rinnovare. Soprattutto se dovesse essergli garantito un bonus alla firma. L’ex Wolfsburg ha sempre manifestato amore per il PSG, ma semplicemente vorrebbe trovare più spazio. Che in Serie A gli sarebbe garantito.