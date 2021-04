Il Milan si muove in vista della prossima stagione e del probabile ritorno in Champions League. Possibile affare con la Juve: i dettagli

Il Milan si prepara al grande ritorno in Champions League, anche se il traguardo è oggi meno sicuro di qualche settimana fa. Per l’impegno nella massima competizione europea per club, Pioli avrebbe bisogno di qualche calciatore di esperienza e duttilità sul piano tattico. Un profilo che potrebbe fare al caso dei rossoneri gioca a Torino, sponda Juventus, ed è notoriamente molto gradito allo stesso Pioli.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Genoa, rinnovo in arrivo: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Legrottaglie: “Ecco il mio consiglio a Ronaldo”. Poi ‘frecciata’ a Donnarumma

Calciomercato Milan, Bernardeschi per Pioli: le cifre dell’affare con la Juventus

Dalla Juve al Milan, il nome è quello di Federico Bernardeschi. Il classe ’94 di Carrara è da tempo fuori dal progetto sportivo dei bianconeri, seppur Pirlo abbia in qualche modo provato a rilanciarlo. Nel ruolo però di terzino sinistro, dove onestamente non ha mai convinto. In questi giorni si è parlato di un suo approdo al Milan nell’ambito dello scambio con Romagnoli, pure lui in scadenza – oltre che in vendita – a giugno 2022 e assistito da Mino Raiola, col quale la societò targata Elliott parla già per il rinnovo (complicato) di Donnarumma. Per quello di Ibrahimovic, invece, tutto sembra essere stato già apparecchiato… Lo scambio, con annesse plusvalenze, è stato già smentito dal Milan, che Bernardeschi (un jolly perfetto per Pioli) potrebbe acquistarlo a prescindere per circa 18 milioni di euro bonus compresi. Tale cifra Maldini e soci possono racimolarlo dalle cessioni di Krunic e Castillejo.

A.R.