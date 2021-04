Il Milan tra poco affronterà il match contro il Parma, valido per la 30^ giornata di Serie A: arrivano le formazioni ufficiali dell’incontro

Tra poco prenderà il via il match d’anticipo tra Parma e Milan, valido per la 30^ giornata di Serie A. I rossoneri puntano alla conquista dei 3 punti per proseguire la difficile rincorsa all’inarrestabile Inter per quanto riguarda lo scudetto. Importante, però, la vittoria anche in ottica Champions League, con gli uomini di Pioli che hanno come primo obiettivo quello di tornare a gareggiare nella competizione europea. Arrivano, intanto, le formazioni ufficiali che partiranno dal primo minuto.

Di seguito le scelte di entrambi i tecnici.

FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli