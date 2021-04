Il Milan deve risolvere la situazione contrattuale di alcuni big in scadenza: l’Atletico Madrid mette gli occhi su un titolare e può portarlo in Liga a costo zero

Il Milan è concentrato sul campionato, deciso a dare battaglia sino alla fine per lo scudetto. Oltre al titolo, la squadra di Pioli è chiamata a difendere un piazzamento Champions dagli assalti delle inseguitrici. Tutto ancora in discussione, ma in società è tempo di pensare al calciomercato. La priorità è risolvere la situazione contrattuale di alcuni big che vanno in scadenza a giugno.

Calciomercato Milan, Donnarumma in stand-by

Tra questi gli occhi sono concentrati soprattutto sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero – in scadenza a giugno – tratta ormai da diverse settimane il rinnovo con il club, ma la fumata bianca tarda ad arrivare. A frenare gli entusiasmi le richieste economiche espresse dal suo agente, Mino Raiola, con il giocatore che ha sempre manifestato il desiderio di proseguire la sua carriera al Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, bufera Ibrahimovic | “Sarebbe la fine della sua carriera”

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il calciomercato. Donnarumma è un portiere apprezzato in tutta Europa e diverse big sono pronte all’assalto. L’ultima suggestione arriva dalla Spagna con l’Atletico Madrid che avrebbe messo nel mirino il giocatore azzurro. La squadra spagnola – attualmente in corsa per il titolo ma fuori dalle competizioni europee – può dar vita in estate ad una rivoluzione tra i pali.

Calciomercato Milan, Donnarumma all’Atletico Madrid

Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, l’Atletico Madrid non ha la certezza di avere in rosa Jan Oblak anche la prossima stagione. Il 28enne ha un contratto in scadenza nel 2023, ma è affascinato dalle sirene inglesi che hanno incominciato a suonare. Ormai noto l’interesse del Manchester United, al quale però si sarebbe aggiunto anche il Chelsea, dopo che lo ha visto da vicino nel corso del match di Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, addio e svolta in panchina | Resta in Italia

Oblak non ha lasciato trasparire nulla sul futuro. In caso di addio, la prima scelta di Simeone sarebbe Donnarumma, affascinato dall’idea di giocare in Spagna. Il suo acquisto a costo zero metterebbe in sicurezza la porta dell’Atletico Madrid in caso di addio di Oblak. Il problema per l’Atletico è il tempismo: il portiere rossonero ha intenzione di decidere il suo futuro nelle prossime settimane, mentre la decisione di Oblak non arriverà fino a giugno.