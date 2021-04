Il Milan se lo ritroverà in casa ma cercherà subito di piazzarlo altrove. Indiscrezioni di calciomercato parlano di una possibile prova di scambio con l’Inter. Ecco tutti i dettagli

L’agente ha annunciato il ritorno in rossonero alla fine di questa stagione. Parliamo di Beppe Riso e soprattutto del suo assistito, Mattia Caldara. La risposta netta, “torna al Milan“, fuga tutti i dubbi circa il riscatto da parte dell’Atalanta, fissato a 15 milioni. Un riscatto che il club orobico evidentemente non eserciterà dopo un anno e mezzo così così, con il classe ’94 non riuscito a riconquistarsi del tutto la fiducia di Gasperini, ovvero di chi lo aveva lanciato e valorizzato qualche anno fa, e di conseguenza la conferma a Bergamo. Caldara riapproderà quindi a Milanello, tuttavia a meno di sorprese la sua sarà una toccata e fuga dato che non rientra nei piani futuro di Pioli e del club targato Elliott.

Caldara è ancora giovane, a maggio compierà 27 anni, per cui il Milan non dovrebbe trovare grosse difficoltà a cederlo. In realtà Maldini e soci potrebbero provare a utilizzarlo come come pedina di scambio. A tal proposito, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, in casa rossonera ci sarebbe la pazza idea di un super ‘baratto’ nientemeno che con i cugini dell’Inter. Andando subito al dunque: Caldara in nerazzurro, alla corte di Conte al quale potrebbe far comodo un altro difensore capace di agire nella linea a tre, in cambio di… Stefano Sensi, pure lui rappresentato da Riso. Parentesi: scambio non alla pari, il Milan può mettere in aggiunta 8-10 milioni cash. Il centrocampista umbro è un vecchio obiettivo milanista e per l’Inter non è del tutto intoccabile, ma una tale offerta verrebbe sicuramente respinta in modo netto dallo stesso club di viale della Liberazione.

A.R.