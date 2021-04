Terminati i match di ritorno dei quarti finale di Champions League: passano Real Madrid e Manchester City, i tabellini dei match

Si concludono anche i secondi match di ritorno validi per i quarti di finale di Champions League. Arrivano i verdetti definitivi per le semifinali: Real Madrid e Manchester City staccano il pass per il prossimo turno a eliminazione diretta ai danni rispettivamente di Liverpool e Borussia Dortmund. Gli inglesi di Guardiola si sono visti impegnati in una partita senz’altro combattuta. Non c’era tranquillità, considerando il magro 2-1 dell’andata e a peggiorare le cose è arrivato il gol di Bellingham per gli avversari dopo appena 15 minuti di gioco. Nel secondo tempo, però, gli azzurri salgono alla ribalta grazie ai gol nell’ordine di Mahrez – su rigore – e Foden. La sfida si chiude sul punteggio di 1-2 e i ‘Citizens’ raggiungono le semifinali dove affronteranno il PSG.

Discorso diverso, invece, per i ‘Blancos’. Il 3-1 dell’andata a Madrid dava certamente più fiducia e tranquillità sul passaggio del turno. I ‘Reds’, però, ci hanno provato fino all’ultimo, cercando di impensierire per tutti i 90 minuti la porta avversaria presieduta da Courtois. Ma l’offensiva si è rivelata inutile, con lo scontro chiuso sul risultato di 0-0. Zidane, quindi, vola in semifinale e se la vedrà con il Chelsea di Tuchel.

Champions League, Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City: i tabellini

Di seguito i tabellini di entrambi i match.

LIVERPOOL-REAL MADRID

Risultato: 0-0

Arbitro: Bjorn Kuipers

NOTE: ammoniti: 25′ Casemiro (RM), 25′ Robertson (L), 59′ Phillips (L)

BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY

Risultato: 1-2

Arbitro: Carlos del Cerro Grande

Marcatori: 15′ Bellingham (BD), 55′ Mahrez (MC), 75′ Foden (MC)

NOTE: ammoniti: 39′ Bellingham (BD)