Dopo la decisione del Governo italiano arriva anche il comunicato ufficiale della UEFA: ci saranno i tifosi a Roma per Euro 2020

Buone notizie finalmente dalla UEFA per l’Italia. La prima arriva ieri dal Governo italiano, che aveva dato l’ok alla presenza del pubblico allo Stadio Olimpico per le gare di Euro 2020 che si disputeranno nella capitale. Infatti nei giorni scorsi si temeva che potesse arrivare la bocciatura e dunque la revoca della sede italiana per Euro 2020, ma dopo l’ufficialità di ieri del Governo arriva anche quella della UEFA sulla presenza di almeno il 25% del pubblico allo Stadio Olimpico di Roma.

Il comunicato ufficiale sulla conferma arriva sul sito della UEFA e recita: “La UEFA riceve oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di UEFA EURO 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si disputeranno con la presenza degli spettatori. Le autorità hanno garantito almeno il 25% della capienza dello stadio sarà aperta al pubblico. Di conseguenza, la UEFA conferma Roma come sede del torneo”.