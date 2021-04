L’Atalanta comunica la negatività al Covid-19 di Matteo Pessina che può tornare in gruppo

Buone notizie in casa Atalanta: Matteo Pessina è guarito dal Covid-19 e può tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini. L’ex Hellas Verona era risultato positivo dopo il focolaio scoppiato in Nazionale, ma dopo un periodo di isolamento potrà essere disponibile per il big match di domenica contro la Juventus.

Atalanta, Pessina è negativo al Covid-19 | Il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale dell’Atalanta: “Nella giornata odierna, il calciatore Matteo Pessina è stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid-19 che ha dato esito negativo. Il giocatore, a seguito dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ATS, nel pomeriggio ha sostenuto gli esami ‘’RTP’’.