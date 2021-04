Il Cholo Simeone perderà uno dei suoi fedeli centrocampisti ed è già pronto a contrattaccare pescando in Serie A: Inter Juventus le vittime

L’Atletico Madrid si prepara all’assalto in Serie A. Il club spagnolo perderà il suo centrocampista più importante al termine della stagione, Saul Niguez. Lo spagnolo classe ’94 è conteso tra due grandi potenze del calcio europeo, Manchester United e Bayern Monaco, e le possibilità di permanenza all’Atletico sono esigue.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio due per uno | Affare da 80 milioni

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, futuro Morata | Le ultime dalla Spagna

I Red Devils sono in forte pressing sull’Atletico ma il Bayern Monaco sembra essere in vantaggio, secondo quanto filtra dalla Spagna, in particolare da ‘todofichajes.com’. I colchoneros non possono fermare l’ambizione del calciatore di trasferirsi nel club campione del mondo in carica ma otterranno un sostanziale bottino da poter reinvestire su nuovi profili di assoluto valore. Infatti la cifra richiesta dall’Atletico Madrid per la cessione di Saul Niguez è di 55 milioni di euro circa. I bavaresi dovranno rimpiazzare la partenza di Javi Martinez e sono disposti a sborsare tale cifra. Il Cholo Simeone prepara già la contromossa.

Calciomercato, Simeone all’assalto per Brozovic e Bentancur

L’idea di Simeone è quella di rimpiazzare Saul Niguez con due centrocampisti che militano in Serie A. Si tratta di Marcelo Brozovic e Rodrigo Bentancur, due calciatori che abbinano dinamismo e tecnica e corrispondono all’idea di calcio del Cholo. Il centrocampista nerazzurro ha tante richieste ma l’Inter non vorrebbe privarsene. La richiesta è di almeno di 50 milioni, leggermente superiore a quella fissata dalla Juventus per l’uruguaiano, valutato 40 milioni e sicuramente più ‘sacrificabile’ dalla società bianconera rispetto al croato dall’Inter.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, il Barcellona cerca l’erede di Pjanic | Mendes beffa la Juventus

Proprio la Juventus ha mostrato un forte interesse per Brozovic ma l’assalto dell’Atletico Madrid potrebbe convincere sia l’Inter che lo stesso calciatore. Simeone è indirizzato verso questi due calciatori ed è pronto a fare uno ‘sgarbo’ alla sua ex squadra. L’Inter, però, punta a blindare il croato e a rinnovare al più presto il suo contratto. In questo caso l’Atletico si butterebbe si Bentancur.