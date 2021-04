Il Barcellona ridisegna la linea difensiva pescando in Italia: il club spagnolo pronto a puntare su un titolare del Milan e su un obiettivo di calciomercato dell’Inter

La stagione è arrivata ad un punto di svolta e le rose sono concentrate sul campo per ottenere i rispettivi obiettivi. Gli allenatori tengono sul pezzo i calciatori, ma le dirigenze devono iniziare a pianificare le mosse da attuare in estate. Le risorse non abbandonano, ma le opportunità non mancano: tra le protagoniste è lecito aspettarsi il Barcellona, pronto ad attuare una mini-rivoluzione che coinvolge anche la Serie A.

Calciomercato Milan, difensore verso Barcellona

Il Barcellona deve ricostruire la squadra dopo una stagione che rischia di essere fallimentare. Già fuori dalla corsa Champions League, il club catalano è terzo in ‘Liga’ e dovrà sudare per conquistare il titolo nazionale. A prescindere dai risultati, ci saranno novità, soprattutto in difesa. La dirigenza vuole allestire una nuova coppia centrale con protagonista anche Alessio Romagnoli. Il centrale, classe 1995, ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2022, ma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Il club – riporta ‘Mundo Deportivo’, ha messo Romagnoli in cima alla lista dei desideri come profilo per un nuovo difensore mancino. L’ostacolo è rappresentato dalle cifre, con il Milan che valuta 30 milioni il calciatore. Il Barcellona, però, è una piazza che attira e il ragazzo potrebbe essere attirato, con il suo agente, Mino Raiola, che ha ottimi rapporti con gli spagnoli.

Calciomercato, due difensori verso Barcellona

Ma non finisce qui. Un’altra italiana potrebbe essere coinvolta – indirettamente – nel rinnovo del Barcellona. Oltre Romagnoli, infatti, il club catalano segue Aissa Mandi, difensore classe 1991 del Betis Siviglia. Il ragazzo va in scadenza a giugno e non ha trovato l’intesa per il rinnovo: questa situazione permette il suo acquisto a costo zero e l’Inter ci sta facendo più di un pensiero.

L’interesse del Barcellona può complicare i piani dell’Inter e sconvolgere anche i programmi di mercato del Milan che rischiano di perdere il loro capitano e leader della difesa. Squadre avvisate, c’è ancora molto tempo per correre ai ripari, sia in caso di chiusura dell’affare che no.