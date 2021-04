Sette società di Serie A chiedono le dimissioni del presidente Dal Pino: tra queste, ci sono Juventus, Napoli e Inter

La Lega Serie A sta per cimentarsi in una bufera che ha pochissimi precedenti. Il presidente Dal Pino, infatti, avrebbe ricevuto la sfiducia di sette club. Come riferito dal ‘Sole 24 Ore‘, infatti, sette club hanno già inviato una lettera dove vengono chieste le dimissioni del presidente della Lega. Si tratta di: Juventus, Inter, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Verona. Molto grave, secondo i club, la gestione diritti tv e fondi d’investimento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 80 milioni per i due big | Il tesoretto arriva da cessioni illustri

I club, infatti, pare si siano dichiarati contrari all’ingresso dei fondi -una cordata composta da Cvc, Advent e Fsi- ma anche per i diritti tv. A generare malumori è stata anche l’apertura dell’Olimpico per Euro 2020, quando la Serie A versa in condizioni difficili dovuti anche agli stadi chiusi, per cui non si è mai fatto nulla per ovviare a questo problema.