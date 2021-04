Giorgio Chiellini ha parlato della sua situazione contrattuale con la Juventus e del suo futuro

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per parlare del suo futuro e della situazione dei bianconeri. Sulle voci che lo vedrebbero come un problema per la squadra, Chiellini ha detto: “Durante la sosta sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon fossero un problema ma non lo è assolutamente. Ne io ne Gigi lo siamo mai stati e mai lo saremo”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus e Milan, il big rinnova con il Real | Niente Serie A

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Serie A distante | Le opzioni di Cavani

Calciomercato Juventus, Chiellini: “Mai con un’altra maglia”

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Ronaldo torna in Premier | Scambio con il big

Su un possibile futuro lontano dalla Juventus, Chiellini ha risposto così: “Con tutto il rispetto non giocherei ma con un’altra maglia ne in Italia ne in Europa, è fantamercato. Adesso non è questa l’attualità ma la partita con l’Atalanta, sono concertato su Muriel, Zapata e Malinovskyi, farò già fatica a stare dietro a loro. Tutto il resto verrà dopo”.