Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in Premier League: conferme dalla Spagna e da fonti vicine alla Premier

La Juventus potrebbe non essere la squadra di Cristiano Ronaldo nella prossima stagione. Il portoghese ha un altro anno di contratto con i bianconeri ma il suo malumore è evidente e l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale è una ferita ancora aperta che fa fatica a rimarginarsi. Sono tante le voci che vedono Ronaldo lontano da Torino: la pista più plausibile porta in Spagna, al Real Madrid, ma anche il Psg potrebbe essere una destinazione gradita al portoghese.

Fonti vicine alle reti di trasferimenti in Premier League, però, parlano di un romantico scenario che riporterebbe Ronaldo all’Old Trafford, nella sua Manchester che lo ha fatto diventare grande. Secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, infatti, il Manchester United avrebbe intenzione di puntare su Cristiano Ronaldo giocando la carta Paul Pogba come pedina di scambio per convincere la Juventus.

Calciomercato Juventus, Pogba la carta per Ronaldo, e non solo…

Il francese campione del mondo in carica non intende rinnovare il suo contratto con i Red Devils, in scadenza nel 2022, e tornerebbe volentieri a vestire la maglia bianconera. La ‘Vecchia Signora’ vive un momento di difficoltà economica e rinunciare a Ronaldo potrebbe essere l’unica soluzione per risollevare le finanze del club, liberandosi di un ingaggio di ben 30 milioni a stagione.

Anche Paulo Dybala è un obiettivo dichiarato dello United. Infatti il club inglese proverà a strappare alla Juventus almeno uno dei due attaccanti. Sarà difficile per i Red Devils riuscire ad arrivare a entrambi ma la carta Pogba potrebbe risultare decisiva per almeno uno tra CR7 e la ‘Joya’: Ronaldo terminerebbe volentieri la sua carriera nella sua ex squadra e Dybala ha voglia di riscattarsi dopo un’annata molto complicata.