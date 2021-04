La Juventus rinnova il pacchetto attaccanti e pensa ad un colpo dalla Serie A: la Lazio può mettere in vendita un titolare che non ha convinto Inzaghi

La stagione è entrata nel vivo e non si può più sbagliare. Manca ormai poco alla fine del campionato e le squadre sono concentrate sui rispettivi obiettivi. La bagarre più accesa è per il quarto posto e coinvolge anche la Juventus. Il club bianconero – a prescindere dall’esito del campionato – si prepara ad un’estate di rivoluzione in sede di calciomercato. Tra i reparti da rinforzare c’è l’attacco e torna di moda un vecchio nome che gioca già in Serie A.

Calciomercato Juventus, attaccante dalla Serie A

La Juventus deve disputare un finale di campionato all’altezza per non rischiare di mancare la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza opterà per un rinnovo di attaccanti in estate e tra i nuovi volti potrebbe esserci anche Joaquin Correa. L’argentino sta vivendo una stagione di alti e bassi alla Lazio e – secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe essere sacrificato dalla società capitolina.

Correa è artefice del proprio destino: il ‘Tucu’ ha un contratto in scadenza nel 2024 e il presidente Lotito chiede almeno 40 milioni per il suo cartellino. Protagonista di appena tre gol in campionato, mister Simone Inzaghi vuole un cambio di passo in questo finale, altrimenti sarebbe disposto a metterlo sul piatto dei sacrificati. La Lazio deve fare mercato in estate e serve una cessione: Correa potrebbe essere il prescelto, a meno che l’argentino non torni a brillare.

Calciomercato Juventus, la Lazio può cedere un big

L’attaccante segna poco, ma ha dimostrato di essere decisivo nelle partite clou: a segno nel match di Torino contro la Juventus, Correa ha anche collezionato un bottino di tre gol e due assist in otto partite di Champions League. Numeri da non sottovalutare per una squadra come la Juventus, in cerca di profili pronti a fare la differenza in Italia, ma soprattutto in Europa.

Juventus-Correa, una pista che potrebbe tornare calda in estate. La prima parola spetta però alla Lazio: un’eventuale qualificazione in Champions League complicherebbe i piani bianconeri su Correa, ma ogni trattativa non è al momento da escludere. Se ne riparlerà tra qualche settimana.