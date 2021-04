Pericolo per la Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo: l’Atletico Madrid guarda in casa bianconera, con il ‘Cholo’ Simeone in pressing sul pilastro di mister Pirlo

La Juventus prepara la sfida contro l’Atalanta e, in contemporanea, pensa ai prossimi movimenti di calciomercato. Un’estate all’insegna del cambiamento quella dei bianconeri che potrebbero perdere uno dei pilastri dell’ultima annata: il ‘Cholo’ Simeone all’assalto del big.

Calciomercato Juventus, cessione e assalto: lo vuole Simeone

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di mettere sul mercato Saul. Il talentuoso centrocampista sta deludendo in questa sua ultima stagione in Spagna e, prima che il valore del suo cartellino scenda ulteriormente, saluterà i ‘Colchoneros’.

Il nome per sostituire Saul e per cui Simeone sarebbe pronto a fare follie, è quello di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della Juventus è una pedina imprescindibile per Pirlo ma, vista la dura crisi economica vissuta anche dal club torinese, la cessione alla giusta cifra sembra possibile.

In scadenza il 30 giugno 2024 con i bianconeri, Bentancur ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro e in questa stagione ha messo a segno 4 assist vincenti in 37 presenze complessive.