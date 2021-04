La fascia sinistra della Juventus ha vissuto un’annata piuttosto complessa tra problemi fisici e un rendimento mai troppo costante. I bianconeri vanno quindi a caccia di un nuovo laterale: idea spagnola

Obiettivo Champions League per la Juventus, che punta ad un posto tra le prime quattro per raggiungere l’obiettivo minimo di una stagione che ha preso una piega inaspettata in relazione alle precedenti nove annate. I bianconeri di Pirlo non hanno soddisfatto le aspettative, uscendo anzitempo sia dalla corsa scudetto che da quella Champions, ritrovandosi così impelagati in una zona della classifica meno nobile rispetto al solito. Tanti i calciatori che hanno reso al di sotto delle proprie potenzialità, con alcuni reparti che hanno denotato diverse lacune. In questo senso arriverà il prossimo mercato estivo in soccorso della Juventus, che dovrà metter mano soprattutto a centrocampo e sulla fascia sinistra, senza considerare la delicata situazione di Ronaldo, Dybala e Morata. I bianconeri punteranno con ogni probabilità ad acquistare anche un nuovo esterno mancino, visti i tanti problemi fisici dell’annata di Alex Sandro, lontano dai suoi consueti standard. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, nuova freccia a sinistra: occhi in Spagna e sfida alle big

A Pirlo servirà quindi un nuovo calciatore di spinta sulla corsia di sinistra, che possa magari anche alternarsi con il più esperto Alex Sandro. La giusta occasione potrebbe arrivare dalla Spagna, dove con la maglia del Villarreal si sta mettendo in mostra il talento di Alfonso Pedraza. Il terzino sinistro spagnolo classe 1996 sta facendo benissimo (anche ieri molto positivo in Europa League), ed è capace di giocare sia laterale nei 4 della retroguardia che a tutta fascia.

Accostato nel recente passato anche al Barcellona, lo spagnolo per età, ruolo e margini di miglioramento potrebbe essere ottima alternativa per Pirlo su una corsia che ha vissuto non pochi problemi quest’anno. La campagna europea del Villarreal, che dovrà giocare le semifinali contro l’Arsenal, sta inoltre mettendo ulteriormente in luce le capacità di Pedraza che ha una valutazione non distante dai 15 milioni di euro, ed ha collezionato fin qui 2 reti e 4 assist in stagione. Dal canto suo il club spagnolo potrebbe anche ponderare l’addio in estate, avendo di fatto già in casa il sostituto, con l’ecuadoregno Estupinan sul quale il club punta molto.