Juventus-Napoli, Agnelli e De Laurentiis contro Gravina | L'alleanza

Pare che Juventus e Napoli abbiano avviato una sorta di collaborazione con Agnelli e De Laurentiis ‘contro’ Gravina

Il calcio è fatto -anche- di rapporti e alleanze, a volte anche a sorpresa. Chi per un interesse comune, chi per interessi propri, avvia una sorta di ‘collaborazione’ per raggiungere un obiettivo. Sembra il caso di Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente presidenti di Juventus e Napoli. Lo riferisce ‘PaoloBargiggia.it‘, che spiega anche i motivi e aggiunge anche il nome di Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Michele Uva, dirigente UEFA. Tutti e quattro, infatti, starebbero lavorando per ostacolare la corsa di Gravina alla vicepresidenza dell’UEFA.

Juventus-Napoli, l’alleanza tra Agnelli e De Laurentiis

Il sito del giornalista Paolo Bargiggia si sofferma sul fatto che Andrea Agnelli punta alla costituzione di una Superlega europea, indebolendo il campionato italiano. Riducendolo per numero di squadre e appeal, dandogli accesso solo alle squadre più ricche. Poi c’è un De Laurentiis che non ha una strategia precisa, agisce di pancia per portare acqua al suo mulino. Un’alleanza che, unita a quella per Lotito -che ha perso potere tra Lega e FIGC- e Uva potrebbe portare alla rovina il ‘Sistema Italia’.

Il giornalista riferisce che Gravina si è schierato contro la Superlega, così come Ceferin. Una cosa che non sarebbe andata giù ad Andrea Agnelli, che insieme a Michele Uva, vorrebbe far saltare la corsa del presidente della FIGC alla vicepresidenza dell’UEFA. Anche favorendo uno straniero.