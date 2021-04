Maurizio Sarri pronto a ripartire da un’altra big della Serie A. Centrocampista e bomber per il tecnico, che si vendica dei bianconeri

Maurizio Sarri è pronto a tornare in sella dopo un anno da disoccupato forzato e un po’ voluto, perché qualche offerta a stagione in corsa gli è arrivata. Ma anche da dipendente Juve, visto che contrattualmente è ancora legato ai bianconeri fino a giugno 2022, con la possibilità per il club di Andrea Agnelli di non far scattare l’opzione dietro il pagamento di una penale da 2,5 milioni di euro. Da dove riparte il 61enne Sarri? Dall’ex Napoli? Dalla Premier? No, dalla Roma, che ufficiosamente ha già silurato Fonseca (peraltro in scadenza) a prescindere da come andrà a finire questa stagione.

Calciomercato Roma, doppio regalo a Sarri: Juventus ko

Sarri batterebbe la concorrenza di Allegri e profili stranieri da storyteller, prendendo possesso di una squadra che sembra pressoché perfetta per la sua (!) idea di calcio. Rumors di calciomercato già ipotizzano poi quella che sarebbe la lista della spesa dell’ex allenatore di Juventus e Napoli: in cima ci sarebbe quell’Arkadiusz Milik che avrebbe voluto a Torino dopo che la condivisione dell’avventura all’ombra del Vesuvio. Il polacco, che nella Capitale sponda giallorossa raccoglierebbe l’eredita di Dzeko, può lasciare il Marsiglia dietro il pagamento della clausola da 12 milioni di euro. Per molti addetti ai lavori Milik è ancora un obiettivo di Paratici e soci, come quel Locatelli che potrebbe essere il secondo regalo dei Friedkin a Sarri Il play del Sassuolo, esploso qualche anno fa nel Milan, ha detto di essere pronto per il ritorno in una big e costa sui 35 milioni di euro, anche se i capitolini potrebbe ridurre il prezzo inserendo un paio di contropartite. Locatelli e Milik alla Roma, ma soprattutto tolti alla Juve… Per Sarri sarebbe un trionfo.

