Juventus e Roma potrebbero imbastire una trattativa che prevede uno scambio a centrocampo

La Roma ieri ha espugnato la Johan Cruijff Arena di Amsterdam battendo l’Ajax nei quarti di andata di Europa League. La nota stonata nella grande serata giallorossa è il malumore di Gonzalo Villar che non ha gradito la panchina di Fonseca. Proprio il tecnico portoghese gli ha affidato le chiavi del centrocampo giallorosso e il classe’98 spagnolo ha dimostrato di avere la stoffa per reggere le pressioni di un ruolo così cruciale.

Il malcontento di ieri, unito alle voci di mercato che girano attorno a lui, potrebbero convincere l’ex Elche a lasciare la Capitale e accettare una nuova sfida. Sull’asse Juventus vive una situazione simile Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano sta trovando la fiducia di Andrea Pirlo ma non sta vivendo una stagione semplice e potrebbe non essere più nei piani della società per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Bentancur per Villar | Scambio con la Roma

La Juventus potrebbe provare ad imbastire una trattativa con la Roma per arrivare a Gonzalo Villar che piace anche al Napoli e a diversi club spagnoli. La pedina di scambio messa sul piatto dai bianconeri è proprio Rodrigo Bentancur che tornerebbe ad avere nuovi stimoli. Entrambi hanno 23 anni e un grande talento, le valutazioni sono simili e l’operazione è fattibile, soprattutto a livello economico, per entrambe le società.