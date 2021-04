Il prossimo calciomercato estivo di Inter e Juventus può vedere un’inattesa beffa: il talento di Serie A è pronto a dire addio e a trasferirsi in Spagna

Un duello sul campo che sta vedendo, giornata dopo giornata, un netto trionfo nerazzurro. Juventus e Inter, però, rischiano di essere accomunate da un’inattesa delusione in vista del prossimo calciomercato estivo: offerta in arrivo, beffa dietro l’angolo.

Calciomercato, Juventus e Inter ko: pronti 30 milioni

Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, uno degli obiettivi di Inter e Juventus per la prossima estate starebbe per per sfumare. Il portale spagnolo sottolinea come Rodrigo De Paul abbia tanta voglia di tornare in Spagna per riscattare l’ultima negativa esperienza con la maglia del Valencia.

Il sogno dell’argentino si chiama Barcellona ma Leo Messi, nonostante diversi match con l’Argentina al fianco del talento dell’Udinese, avrebbe detto no al suo approdo al ‘Camp Nou’. Ecco che a farsi avanti potrebbe essere un’altra big spagnola: l’Atletico Madrid.

Diego Simeone stima il connazionale e sarebbe pronto a spingere per un’offerta che soddisferebbe le richieste dell’Udinese. 30 milioni di euro sul piatto per riportare De Paul in Spagna, con buona pace di Inter e Juventus.