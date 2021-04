Il calciomercato rossonero può vedere ancora una volta i fari punti in Spagna, per la prossima sessione estiva: doppia idea di scambio per la squadra di Pioli

Il Milan è già proiettato al prossimo calciomercato estivo. In attesa di scendere in campo per la trasferta contro il Parma, la dirigenza milanista torna a pensare ad un vecchio obiettivo per l’attacco di Pioli già vicino ai rossoneri nei mesi scorsi: ecco il piano di Maldini e Massara.

Calciomercato Milan, Maldini ripensa a Jovic: l’offerta

Secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, le strategie in casa Real Madrid per il prossimo calciomercato sarebbero già state pianificate. Molto, se non tutto, dipenderà dalla permanenza di Zidane che potrebbe partire senza nessun trofeo conquistato in stagione. Se Zizou dovesse rimanere alla guida dei ‘Blancos’, il destino di Luka Jovic sarebbe certamente segnato.

Il francese non vuole saperne dell’attaccante destinato a rientrare dopo il prestito all’Eintracht Francoforte. Ecco che la pista Milan può riprendere corpo: il Real proverebbe a chiedere Theo Hernandez ma Maldini è pronto a fare muro per il terzino.

L’idea rossonera porta ad un prestito oneroso biennale, fino al 30 giugno 2023, con obbligo di riscatto a 37 milioni di euro, accontentando di fatto le pretese econimiche del Real, con il patron Perez che sta già cercando una nuova sistemazione per Jovic.