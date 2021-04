Ancora alcune settimane per la riapertura del calciomercato estivo ed in casa Milan può arrivare la beffa: il nuovo tecnico della big di Serie A porta con sè il talento seguito a lungo dai rossoneri

La Serie A si appresta a vivere le sue ultime giornate di campionato, in attesa che arrivino i verdetti definitivi sia nella zona alta che in quella bassa della classifica. Dal campo al29, il Milan rischia seriamente di veder sfumare il colpo accostato da tempo alla società di via Aldo Rossi: il Napoli di De Laurentiis può sorpassare il club meneghino.

Calciomercato, doppio colpo Napoli: gli azzurri beffano il Milan

Sarà un’estate caldissima per quanto riguarda il mercato, con le big che vivranno diversi cambiamenti nei prossimi mesi. A cambiare sarà il Napoli che, in panchina, è destinato a salutare Gattuso. Difficilissimo il ritorno di Sarri, ecco spuntare un nome già protagonista in Serie A.

Il nome caldo per i partenopei, stando a quanto riportato da Valter De Maggio a ‘Radio Goal’ in onda su ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘, sarebbe quello di Ivan Juric: “Dalle mie informazioni Juric, ad oggi, in pole position per diventare il nuovo allenatore del Napoli”.

Una scelta, quella della società campana, che porterebbe ad un innesto proprio dall’Hellas Verona, con cui i rapporti restano eccellenti. Juric porterebbe in azzurro il talentuoso trequartista Mattia Zaccagni, a lungo accostato al Milan nei mesi scorsi. Il rischio di una clamorosa beffa per i rossoneri è dunque dietro l’angolo: Zaccagni può seguire Juric al Napoli.