Il Milan di Stefano Pioli, in caso di qualificazione nella prossima fase a gironi di Champions League, potrebbe puntare su un elemento di esperienza a centrocampo per aggiungere qualità e quantità alla rosa del club rossonero: si tratta di Thomas Delaney, mediano del Borussia Dortmund di Terzic



Il Milan di Stefano Pioli ha subito una brutta battuta di arresto contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I rossoneri hanno rimesso così in gioco i discorsi legati alla qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Entrare nei primi quattro posti infatti sarebbe fondamentale per il Diavolo che al momento occupa la seconda posizione nel campionato italiano di Serie A, ma è in un periodo non particolarmente felice dal punto dei vista dei risultati.

In caso di entrata in Champions League, il Milan avrà bisogno di rinforzi in sede di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Oltre alla difesa, dove i rossoneri proveranno a strappare il cartellino di Tomori dal Chelsea e, soprattutto, cercheranno di portare elementi di quantità e qualità a centrocampo, reparto che ha subito molto la scarsa profondità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il nome caldo potrebbe essere quello di Thomas Delaney, mediano del Borussia Dortmund stasera impegnato in Champions League contro il Manchester City.

Calciomercato Milan, idea Delaney per il centrocampo | I dettagli

Thomas Delaney, classe 1991, potrebbe essere l’uomo giusto per il centrocampo del Milan di Pioli. L’ex giocatore del Werder Brema ha totalizzato appena 15 presenze nel campionato tedesco ed i rossoneri potrebbero strapparlo ad un prezzo inferiore al suo valore, che si aggira all’incirca sui 17 milioni di euro. Il danese ha infatti un contratto in scadenza nel 2022 con la società della Ruhr.

Inoltre, occhio al fattore Kjaer. Il leader emotivo e tecnico della difesa del Milan potrebbe essere un elemento in più per convincere il connazionale Delaney a vestire la maglia del Diavolo che, la prossima stagione, potrebbe tornare a calcare i campi di Champions League.