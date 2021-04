Calciomercato Milan, Orsolini e non solo | Due affari col Bologna

Il Milan potrebbe mettere le mani su due giocatori del Bologna: uno di questi è Riccardo Orsolini, ecco le cifre

Il Milan è alla costante ricerca di calciatori giovani, in grado però di alzare il livello qualitativo della rosa di Stefano Pioli. Il progetto di Paolo Maldini continua, a maggior ragione con l’eventuale qualificazione in Champions League, in cui ci sarebbe più disponibilità economica per il mercato. Il club rossonero vuole garantirsi un giocatore da utilizzare come esterno offensivo sulla fascia destra e un difensore centrale. L’acquisto di Tomori ha però messo il dt Maldini nella posizione di poter temporeggiare.

Milan, Orsolini e Tomiyasu dal Bologna

Secondo quanto riferito da ‘MilanNews24.com‘, i giocatori sul quale il Milan vorrebbe mettere le mani sono Riccardo Orsolini e Takehiro Tomiyasu. Entrambi giocano nel Bologna e potrebbero lasciare i rossoblu la prossima estate. L’esterno italiano finora ha collezionato 25 presenze in Serie A e segnato quattro gol con altrettanti assist. Il Bologna lo valuta sui 20 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta da Maldini.

Allo stesso tempo, sembra esserci distanza anche per il difensore giapponese. Tomiyasu, infatti, è valutato non meno di 25 milioni di euro dal Bologna. Ma il Milan pare non voglia andare oltre il prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni.