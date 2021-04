La Juventus si concentra sul prossimo calciomercato estivo, con l’idea di un clamoroso scambio che prende sempre più forma: ecco il top player per i bianconeri

Il big match dell’Allianz Stadium contro il Napoli che, dopo ben due rinvii, andrà in scena oggi alle 18:45. La Juventus è però già proiettata sulla prossima stagione che sarà anticipata dal calciomercato estivo: prende quota il clamoroso scambio per il top player.

Calciomercato Juventus, scambio con Szczesny: colpaccio tra i pali

Wojciech Szczesny può salutare la Juventus. Il prossimo mercato estivo vedrà diverse operazioni sia in entrata che in uscita per la società torinese che valuta, dunque, anche l’addio del 31enne polacco.

L’ex Roma è finito da tempo nel mirino del Manchester United che lo avrebbe finalmente convinto a trasferirsi all’Old Trafford l’anno prossimo. Un acquisto che diventerebbe uno super scambio, con i ‘Red Devils’ disposti a mettere sul piatto il cartellino di David De Gea.

L’idea del club inglese sarebbe quella di imbastire una trattativa, alla pari, che vedrebbe l’estremo difensore spagnolo, accostato in passato anche all’Inter per il post Handanovic, sbarcare in Serie A.