La Juventus potrebbe dare un restyling alla propria difesa. Demiral è finito nel mirino di Pep Guardiola, col quale potrebbe nascere un’idea di scambio

Il rush finale di campionato sarà determinante per la qualificazione Champions della Juventus, che dovrà fare di tutto per arrivare tra le prime quattro. Introiti importanti dal punto di vista economico, a dir poco fondamentali per la gestione del club di Agnelli che l’anno prossimo punterà a tornare ai vertici del calcio italiano dopo una stagione di transizione. Per farlo non dovrebbe mancare, ove possibile, anche un restyling della rosa, con particolare riferimento alla difesa. La retroguardia bianconera con Pirlo ha dimostrato non pochi problemi, tra rendimenti non sempre al top e tanti problemi fisici. A complicare le cose inoltre l’età avanzata di calciatori come Chiellini e Bonucci che inevitabilmente necessitano di un ricambio generazionale. Il restyling della retroguardia juventina potrebbe incrociare il proprio destino con quello di Pep Guardiola. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione post Pirlo | Zidane più due big

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, de Ligt può partire | La ‘promessa’ di Raiola

Calciomercato Juventus, scambio tra difensori: affare con Pep Guardiola

Tra i difensori che non hanno offerto la continuità di impiego e rendimento sperata alla vigilia, c’è sicuramente Demiral, che negli ultimi giorni è stato nuovamente accostato al Manchester City. Guardiola infatti lo stima e a più riprese è stato avvicinato al club inglese. In estate proprio i Citizens e la Juventus potrebbero provare ad imbastire un nuovo affare dopo lo scambio che portò Danilo a Torino e Cancelo a fare il percorso inverso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione eccellente rimandata | Super clausola dal 2022

Approfittando dell’interessamento del City per Demiral, la Juventus potrebbe avanzare l’idea di uno scambio con Nathan Akè, centrale olandese classe 1995, che complice anche un grave infortunio ha giocato pochissimo, raccogliendo appena 6 apparizioni in Premier. L’ex Bournemouth è rientrato di recente ma anche martedì non è stato impiegato neanche a partita in corso da Guardiola in Champions, che pure quando lo ha avuto a disposizione non gli ha mai concesso minuti nelle partite importanti. Acquistato per oltre 40 milioni la scorsa estate, alla luce dell’annata sottotono ha leggermente ridimensionato i suoi costi e non è da escludere uno scambio alla pari con Demiral con valutazioni simili. In questo caso inoltre Akè troverebbe in Italia anche il connazionale de Ligt. Così facendo la Juventus invece inserirebbe in roster un difensore nel pieno della maturità, di talento ed in grado in emergenza di giocare anche da terzino sinistro.