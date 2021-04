Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri potrebbero tornare ad allenare in vista della prossima stagione: sogno comune, idea ex Inter

Saranno settimane intense per Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. I due allenatori toscani sono stati accostati a diverse squadre di Serie A (e non solo) con la loro voglia di riscatto che è molto alta al momento. Dopo tanti mesi di inattività, i due ex tecnici della Juventus sono pronti a tornare per ribadire la loro idea di calcio.

Calciomercato, Stankovic idea pazza per la Sampdoria

Come svelato dal Secolo XIX la Sampdoria starebbe programmando la prossima stagione per essere ancora più competitiva. Ormai è certo l’addio di Claudio Ranieri, ancora una volta protagonista assoluto con la scoperta di nuovi talenti e con un’idea tattica ben precisa. Al suo posto Massimo Ferrero starebbe vagliando obiettivi di spessore: il sogno si chiama Massimiliano Allegri o Maurizio Sarri.

Lo stesso club blucerchiato avrebbe messo gli occhi sull’ex centrocampista di Inter e Lazio, Dejan Stankovic, attuale allenatore della Stella Rossa. Inoltre, ci sono stati contatti con altri allenatori della Serie A, ma al momento non c’è ancora nulla di ufficiale. La Sampdoria vorrebbe collezionare nuovi successi puntando così anche alla zona Europa per tornare a splendere a livello internazionale.

Allegri e Sarri torneranno, quasi sicuramente, come protagonisti in Serie A: Roma, Napoli e la stessa Juventus potrebbero pensare ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Il loro profilo è stato accostato con insistenza ai top club italiani ed anche dei principali campionati europei. La loro voglia di riscatto è tanta per ribadire ancora una volta la loro ideologia, molto differente, ma che ha dato frutti importanti a tutto il movimento di calcio italiano.