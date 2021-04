Calciomercato Juventus, ipotesi maxi-scambio con il Chelsea e possibile addio a Rodrigo Bentancur: l’incredibile scenario in vista dell’estate

Protagonista di una stagione tutt’altro che esaltante, Rodrigo Bentancur non appare più insostituibile nel centrocampo della Juventus. E inoltre, il bilancio dei bianconeri (aggravato anche e soprattutto dalle conseguenze della crisi pandemica) potrebbe presto indurre la società piemontese a ragionare sul futuro prossimo dell’uruguaiano, al quale non mancano certo gli estimatori. Uno di questi è proprio il Chelsea, che sta già sondando il mercato in giro per l’Europa, nel tentativo di comprendere i margini di eventuali e future operazioni. Anche in Italia, magari proprio con la Juventus. E in vista dell’estate, potrebbe nascere una vera maxi-operazione sull’asse Torino-Londra, con i ‘blues’ di Tuchel a caccia di volti nuovi per la stagione 2021-2022.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, parla Chiellini | “Non vestirò mai un’altra maglia”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un big per l’attacco | Lo ‘finanzia’ Dybala

Calciomercato Juventus, addio Bentancur: lo scambio col Chelsea

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: il Chelsea sta scandagliando il mercato europeo attraverso gli intermediari che gravitano attorno l’orbita del club e sperano di piazzare qualche ‘scontento’ o qualche giocatore ritenuto ormai fuori dai piani di Tuchel. Il tutto, provando a ricavarne anche un paio di rinforzi in vista della prossima temporada.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, il big rinnova con il Real | Niente Serie A

In casa Juventus, la squadra mercato del Chelsea avrebbe provato a mettere sul piatto Timo Werner, in una eventuale maxi-operazione che coinvolgerebbe anche Bentancur. La dirigenza bianconera, però, non è apparsa affascinata dal profilo dell’ex RB Lipsia e avrebbe rigirato l’offerta al mittente: per il cartellino dell’uruguaiano (ritenuto comunque membro dal valore tecnico indiscutibile per la rosa di Pirlo), la Juventus avrebbe chiesto il cartellino di un pari-ruolo come Kante o Jorginho. Due nomi che il Chelsea potrebbe lasciar partire, anche se sull’ex Napoli Tuchel ha imposto un veto. Sul francese, invece, i ‘Blues’ potrebbero aprire alla cessione e alla maxi-intesa con i bianconeri. I prossimi mesi, dunque, potrebbero vedere l’asse Torino-Londra scaldarsi in chiave mercato.