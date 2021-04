La Juventus monitora il profilo di Dembele in sede di calciomercato: non arrivano buone notizie, però, riguardo al francese e non solo

La Juventus si prepara al prossimo incontro con l’Atalanta. I bergamaschi sono tra gli avversari più ostici nella nostra Serie A, perciò gli uomini di Pirlo dovranno mantenere molto alta la concentrazione. Per loro, infatti, è ancora vivo il rischio di non accedere alla prossima edizione della Champions League. Sarebbe l’ennesimo clamoroso passo falso di una stagione a dir poco negativa. Arrivano notizie poco rassicuranti, nel frattempo, anche in ambito di calciomercato. La società non perde di vista la situazione legata al futuro di Ousmane Dembele, ma la vicenda pare essersi complicata non poco. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, pericolo Dembele: doppia beffa

La rosa di Pirlo si è resa protagonista di più di una prestazione deludente quest’anno. Con lo scudetto ormai sfumato quasi del tutto, la squadra rimane in corsa solo per la Coppa Italia. Troppo poco, considerando le aspettative estremamente elevate del club, soprattutto, nella massima competizione europea. La società, quindi, sarebbe alla ricerca di eventuali rinforzi e continua a tenere d’occhio Dembele, esterno d’attacco in forza al Barcellona.

Il francese ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non è centrale nel progetto tecnico blaugrana. Può dire addio già in estate, ma non arrivano buone notizie per Paratici ed Agnelli. Sul 23enne, stando a quanto riferisce il sito ‘Fichajes.net’, sarebbe spuntato anche l’interesse del PSG, che teme la partenza di Neymar e Mbappe. Questa ipotetica operazione rappresenterebbe una doppia beffa per la ‘Vecchia Signora’. Salterebbero, infatti, anche due idee di scambio con protagonista Paulo Dybala, altro possibile partente nei piemontesi, insieme allo stesso Dembele e Icardi, centravanti dei parigini.

Forte concorrenza, quindi, per l’ex Borussia Dortmund, con il tecnico Pochettino che starebbe seriamente pensando al suo acquisto. La Juventus, perciò, dovrà cercare delle soluzione alternative, anche per quanto riguarda il futuro di Dybala.