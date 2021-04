Calciomercato Milan, risposta a Donnarumma | Maldini punta Szczesny

Il Milan è sempre alle prese con l’intrigo Donnarumma e non ha intenzione di farsi trovare impreparato. I rossoneri tentano il grande colpo in casa Juventus

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a tener banco in casa Milan. Il portiere pare lontano dal rinnovo di contratto con il club rossonero, nonostante la sua volontà resti quella di arrivare al prolungamento con la compagine lombarda. L’offerta di Maldini resta ferma a 8 milioni di euro a stagione, mentre Mino Raiola continua a chiederne 12 e strizza l’occhio ad alcune delle maggiori big internazionali. Proprio per questo il futuro del portiere è stato accostato alla Juventus negli ultimi giorni, in caso di mancato rinnovo. Il Milan, però, non ha intenzione di stare a guardare.

Calciomercato Milan, da Donnarumma a Szczesny: il piano di Maldini

La pista che porterebbe Donnarumma alla Juventus smuove inevitabilmente il calciomercato e il Milan sta iniziando a cautelarsi alla ricerca di profili importanti per la porta. In un clamoroso intreccio, Maldini potrebbe essere pronto all’assalto a Wojciech Szczesny. Per il portiere polacco, i rossoneri potrebbero offrire la stessa cifra offerta attualmente a Raiola per l’attuale estremo difensore del club lombardo: si parla di 7-8 milioni a stagione. Uno scenario clamoroso, quasi una provocazione: la priorità in ogni caso resta attualmente il rinnovo con il Milan per Donnarumma. Vedremo se nelle prossime settimane arriverà finalmente la tanto attesa fumata bianca.