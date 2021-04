Il Milan guarda ai prossimi colpi di calciomercato: non solo l’imminente rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, assist ai rossoneri e rinforzo in Serie A

Il Milan prepara la sfida contro il Genoa, con un occhio sempre vigile al prossimo calciomercato estivo. Da un lato il ‘caso’ Donnarumma ed il rinnovo, imminente, di Zlatan Ibrahimovic con il club di via Aldo Rossi. Attenzioni su un nuovo possibile rinforzo per l’attacco di Pioli: il bomber lancia chiari segnali al ‘Diavolo’.

Calciomercato Milan, non solo Ibra: il bomber ‘si offre’

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome caldo per l’attacco del Milan di Pioli è quello di Gianluca Scamacca. La punta del Genoa, in prestito dal Sassuolo, è in primissima fila per affiancare Ibrahimovic l’anno prossimo.

Un indizio arriva proprio da Scamacca che, a ‘Sportweek’, ha dichiarato di essere disposto a fare la ‘riserva’ di un campione di 39, strizzando l’occhio proprio al Milan per la prossima stagione. Un’operazione che, tuttavia, potrebbe costare non poco ai rossoneri.

Il Sassuolo, lo scorso gennaio, ha valutato Scamacca 25 milioni: adesso, invece, la cifra giusta potrebbe avvicinarsi ai 30 per convincere i neroverdi a cedere il bomber.