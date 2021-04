Calciomercato Inter, accordo per Emerson: niente Juventus | I dettagli

La Juventus è alla ricerca di diversi nomi sul calciomercato, ma l’Inter potrebbe superare i bianconeri nella corsa a un difensore. Di seguito tutte le ultime prospettive e le novità a riguardo

L’Inter potrebbe anticipare la Juventus per un profilo da mesi nel mirino del club nerazzurro. La Beneamata, infatti sembra pronta a mettere la freccia per Emerson Palmieri. Ormai da alcune sessioni di mercato si parla del futuro dell’ex Roma in ottica ritorno in Italia. Lampard, però, aveva sempre frenato la concretizzazione della cessione del terzino. Ora gli scenari sul calciomercato potrebbero improvvisamente cambiare e dalla Spagna arrivano importanti novità a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rifiuto Allegri | Corsa a tre in Serie A!

Calciomercato Inter, dalla Spagna: accordo per Emerson Palmieri, niente Juventus

Le ultime notizie provenienti dalla Spagna sembrano essere decisive per il futuro di Palmieri. Il laterale, infatti sembra sempre più vicino all’approdo all’Inter. Il portale ‘todofichajes’ si sbilancia e parla addirittura di accordo: quadriennale per il terzino della Nazionale italiana. Il suo arrivo in nerazzurro rappresenterebbe una vera e propria beffa per la Juventus che aveva pensato al calciatore per l’out sinistro.