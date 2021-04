Allegri pare non sia intenzionato ad approdare al Bayern Monaco durante la prossima stagione: la Juventus sfida la Serie A per il tecnico

La Juventus si prepara ad affrontare un difficile finale di stagione. Per i bianconeri, infatti, sarà fondamentale vincere tutte le partite da qui alla fine in Serie A. È ancora vivo il rischio di non ritornare in Champions League la prossima annata e si tratterebbe senza dubbio del più grande fallimento della rosa da molto tempo a questa parte. A prescindere dai risultati che otterrà la squadra, però, rimangono in bilico vari elementi all’interno del club. In particolare, potrebbe saltare la panchina di Andrea Pirlo e la ‘Vecchia Signora’, tra le varie opzioni, starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri. Arrivano novità positive in questo senso, ma i piemontesi dovranno fare i conti anche con la concorrenza in Serie A. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, no di Allegri al Bayern: corsa a tre in Serie A

La suggestione Allegri prende sempre più corpo in casa Juve. Il tecnico è libero dall’ultima esperienza proprio con i bianconeri, durata ben cinque anni. Tanti i trofei conquistati dall’ex Milan con i piemontesi e anche due finali di Champions League raggiunte. Il futuro di Pirlo, invece, continua ad essere incerto: i vari passi falsi, soprattutto nella massima competizione europea, potrebbero convincere la società ad optare per l’addio a fine stagione.

Se così fosse, bisognerebbe tenere in considerazione il nome della guida tecnica toscana. Arriva anche una notizia positiva a questo proposito. Secondo quanto riferisce il giornalista Christian Falk tramite il proprio profilo Twitter, non ci sarebbe stato alcun contatto tra il Bayern Monaco e Allegri. I tedeschi hanno annunciato l’addio di Flick a partire dalla prossima stagione, ma l’intenzione del 53enne non sembra essere quella di prendere il suo posto.

Ciò contribuisce ad alimentare l’ipotesi ritorno in casa ‘Vecchia Signora’, ma saranno da tenere d’occhio anche Napoli e Roma in Serie A, fortemente interessate al livornese. Vedremo quale sarà il futuro di Allegri.