L’estate può portare ad un valzer di panchine in Serie A: il Napoli punta un allenatore, cercato anche da altri club, ma resta viva per lui l’ipotesi estero

Il calciomercato s’avvicina, ma a tenere banco è la questione legata a diversi allenatori che potrebbero cambiare squadra in vista della prossima stagione. La Serie A può dare il via ad una mini-rivoluzione che coinvolge diversi club, compreso il Napoli, non soddisfatto del tutto da Gattuso ed in cerca di un nuovo profilo. L’allenatore finito nei radar partenopei ha però avviato contatti con un club estero.

Calciomercato Napoli, l’allenatore va all’estero

Il Napoli è in piena lotta per accaparrarsi un posto in Champions League nella prossima stagione. A prescindere dall’esito del campionato, però, il destino di Gattuso sembra segnato, così come il suo addio. Tra i possibili sostituti gira il nome di Roberto De Zerbi, artefice delle fortune del Sassuolo, ottavo in campionato. Il mister è pronto al salto di qualità, ma avrebbe altri piani per il futuro.

De Zerbi, corteggiato in Italia anche dalla Fiorentina, sarebbe attratto dalle sirene estere. Doppio no, quindi, a Napoli e Fiorentina, per dire sì allo Shakhtar Donetzk, squadra che punterebbe sul suo talento. Gli ucraini garantirebbero al mister anche il palcoscenico europeo: i contatti sono in fase avanzata, ma nulla è stato ancora firmato. La strada però è segnata e difficilmente De Zerbi tornerà sulla decisione.