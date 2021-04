La Juventus di Andrea Agnelli, fra i club fondatori della nuova Superlega, potrebbe avere molti fondi dalle sponsorizzazioni e dalla partecipazione in questa nuova competizione continentale che, in caso di concretizzazione, aprirebbe a nuovi scenari anche in sede di calciomercato per la Vecchia Signora, non solo in uscita, ma anche nelle operazioni in entrata



La Superlega è il tema caldissimo, nonché forse l’unico tema all’ordine del giorno nel panorama calcistico europeo. La scissione mandata avanti dai dodici club fondatori della nuova competizione sta creando un vero e proprio cataclisma fra le parti con la UEFA che è pronta a fare guerra, al fianco della FIFA, nei confronti delle grandi del calcio del Vecchio Continente.

I dodici club fondatori sono: Liverpool, Manchester City, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus. Proprio quest’ultima, con Andrea Agnelli presidente è stata una delle vere promotrici di questa nuova stagione del calcio europeo insieme al Real Madrid di Florentino Perez. Questi 12 club, aiutati dai possibili ingressi economici, potrebbero rivoluzionare i loro piani anche in sede di calciomercato, non solo nelle uscite, ma anche per i colpi in entrata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu in Spagna | ‘Colpa’ di Raiola