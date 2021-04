Il Tottenham ha deciso di esonerare Josè Mourinho: l’allenatore portoghese è stato sollevato dal suo incarico alla guida degli ‘Spurs’

Momento complicato quello che il Tottenham sta vivendo nelle ultime giornate di Premier. Ancor più complicato sarà il futuro di Josè Mourinho sulla panchina del club inglese. Secondo quanto riportato dall ‘Telegraph’, l’allenatore lusitano sarebbe stato esonerato visti gli scarsi risultati stagionali.

Calciomercato Tottenham, esonero Mourinho: i numeri degli ‘Spurs’

In attesa che si torni a pensare al prossimo calciomercato estivo, il Tottenham avrebbe quindi esonerato Josè Mourinho. La decisione del club londinese arriva in seguito al pari con l’Everton e dopo aver conquistato solo 2 punti nelle ultime tre gare di Premier League.

Una stagione fin qui deludente quella degli ‘Spurs’ che dopo 32 giornate hanno conquistato 50 punti, lontani 5 lunghezze dall’ingresso alla prossima Champions League. Il Tottenham guidato dall’ex Inter è al momento fermo al settimo in Premier: Mourinho, dunque, paga per gli scarsi risultati stagionali.

Decisiva inoltre la possibilità sempre più viva che la squadra allenata da Mou non si qualifichi per la prossima Champions League. Un danno economico e di immagine che, in un periodo di crisi come quello che anche i top club vivono da mesi, costa la panchina allo ‘Special One’.