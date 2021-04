Notizia bomba in merito alla Superlega: prevista riunione tra i club membri

La Superlega è l’argomento centrale delle ultime 24 ore che ha sconvolto il mondo del calcio. La creazione di una lega d’élite ha smosso le masse e i poteri forti di questo sport. La prima notizia shock arriva dall’Inghilterra dove il Chelsea si prepara a uscire dalla Superlega mettendo in bilico la buona riuscita del progetto.

Secondo quanto riportato da ‘Talksport’ è in arrivo una bomba in merito alla buona riuscita della Superlega. I 12 club fondatori, Inter, Juventus, Milan, Man City, Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid avranno una riunione stanotte per discutere di una possibile uscita dalla Superlega e quindi arrivare alla cancellazione del progetto.