Arrivano notizie shock dall’Inghilterra sulla decisione del Chelsea in merito alla Superlega

Prosegue il caos in seguito alla nascita della Superlega che ha sconvolto il movimento del calcio. Sono moltissimi i giocatori che si sono schierati contro questo movimento, sostenendo che il calcio è di tutti e che non può ridursi ad un campionato d’élite. In merito all’argomento ieri notte è anche intervenuto Florentino Perez, uno dei fondatori della Superlega insieme ad altri 11 club membri, per chiarire le motivazioni di questa svolta epocale.

Superlega | La BBC annuncia una decisione shock del Chelsea

Oggi è la ‘BBC’ invece a riportare una notizia molto importante e cioè che il Chelsea, uno dei club fondatori, sta preparando tutta la documentazione per uscire dalla Superlega. Il club londinese dovrà consultarsi anche con Manchester United e Liverpool, le grandi potenze inglesi. Il Manchester City potrebbe prendere la stessa decisione e Arsenal e Tottenham potrebbero accordarsi. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione finale per il Chelsea di abbandonare la nuova lega appena creata.