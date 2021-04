L’Inter pianifica il mercato, ma deve guardarsi dagli assalti ai suoi big: il Barcellona segue Lautaro e si pensa ad uno scambio stellare con conguaglio per i nerazzurri

Il calciomercato entra nel vivo e le big europee iniziano a studiare le mosse da attuare in estate. Si preannunciano mesi bollenti, soprattutto per quel che concerne gli attaccanti: un giro di top player può caratterizzare la sessione, con l’Inter tra le protagoniste. La squadra nerazzurra deve difendersi dall’assalto del Barcellona ad un top player, ma potrebbe rilanciare proponendo uno scambio stellare.

Calciomercato Inter, Lautaro in bilico

L’Inter si avvicina sempre più alla conquista dello scudetto e, ad obiettivo raggiunto, si concentrerà sul mercato. Tra le priorità c’è anche da risolvere la situazione di Lautaro Martinez, in scadenza nel 2023, ma ancora non pronto a firmare il rinnovo. Questo stallo fa rumore, anche perché il ‘Toro’ ha diverse offerte dall’estero, una su tutte quella del Barcellona. Il club catalano si era fatto vivo in passato e potrebbe tornare alla carica in estate.

Secondo quanto riferisce ‘donbalon’, infatti, il Barcellona si prepara a rinnovare il pacchetto attaccanti. Messi, dopo tanto rumore, potrebbe rimanere, mentre a fare le valigie può essere Antoine Griezmann. Il francese – 30enne e con contratto sino al 2024 – non rientra più nei piani tattici di Koeman che predilige Dembelé nel suo ruolo. L’ex Atletico è chiuso anche da Ansu Fati e potrebbe prendere in considerazione un addio anticipato.

Calciomercato Inter, scambio con il Barcellona

Il portale tedesco porta avanti l’idea di uno scambio con l’Inter tra Lautaro e Griezmann: i nerazzurri risolverebbero i problemi di rinnovo, non rischiando di perdere poi a zero l’argentino e il Barcellona arriverebbe all’oggetto dei desideri, liberandosi del ‘fardello’ Griezmann. L’operazione accontenterebbe tutti, ma c’è ancora da lavorare: gli spagnoli vorrebbero infatti uno scambio alla pari, l’Inter no.

L’Inter valuta il cartellino di Lautaro più prezioso, considerata anche la più giovane età: circa 90 milioni. L’idea è di chiudere lo scambio con Griezmann (valutato 65) con l’aggiunta di almeno 25 milioni da parte del Barcellona. Le parti sono ancora lontane, ma i margini per avvicinarci sembrano esserci e nelle prossime settimane si lavorerà sull’affare.