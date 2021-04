Calciomercato, Juventus in pole nella corsa a Mourinho | I dettagli

La Juventus valuta le prospettive per il futuro e in particolare occhio a quanto potrebbe succedere in panchina. Il nome di José Mourinho viene accostato ai bianconeri: i dettagli

Il futuro di José Mourinho è argomento caldo di discussione nelle ultime ore. Il tecnico, infatti, è stato esonerato dal Tottenham. Una stagione che è sembrata maledetta per gli Spurs. Infatti, dopo un ottimo inizio di stagione per il club londinese è arrivato un periodo veramente poco positivo che ha portato una discesa verticale in classifica e l’allontanamento da tutti i principali obiettivi stagionali. Proprio per questo, dopo il piazzamento al settimo posto e due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite, Mourinho è stato esonerato dalla società.

Un nome come quello del portoghese inevitabilmente interessa a molti in ottica futura e magari a partire dalla prossima stagione un nome come il suo potrebbe tornare buono per diversi club di livello internazionale. Già nelle ore successive il suo esonero, infatti, non sono mancati i rumors relativi il tecnico ex Inter. Il portoghese, infatti, è accostato anche a un possibile ritorno in Italia, ma questa volta non i nerazzurro. Di seguito le ultime prospettive a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio SuperLega | Come cambiano le operazioni!

Calciomercato Juventus, Mourinho e lo scenario per la panchina: la valutazione dei bookmakers

Un’altra panchina bollente pare essere quella di Andrea Pirlo. Il tecnico italiano, infatti, non riesce a decollare in questa stagione alla guida della Juventus e gli scenari in vista del prossimo anno sembrano poter condurre l’allenatore verso l’addio ai torinesi. I bookmakers parlano chiaro. Secondo le quote riportate da Betfair nel giorno dell’esonero di Mourinho, sarebbe proprio la Juventus a essere favorita per tesserarlo con una quota di 6. Occorre prestare attenzione anche a un romantico e clamoroso ritorno al Porto, quotato a 8. Intrigante anche la soluzione che lo porterebbe alla guida della Nazionale inglese, quotata a 10, mentre l’Inter è solo a 16.