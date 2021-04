Calciomercato Juventus, via Ziyech | Scambio con Tuchel

La Juventus potrebbe effettuare uno scambio col Chelsea e mettere le mani su Hakim Ziyech: offerta e controfferta

La Juventus ha deciso di puntare su diversi esterni offensivi dalla scorsa estate, visto che da quando è arrivato Bernardeschi non si è affermato tra i titolari. Gli arrivi di Kulusevski e Chiesa hanno dato nuova linfa all’attacco bianconero, soprattutto quest’ultimo. L’ex Fiorentina si è guadagnato l’interesse di diversi top club: tra questi, c’è il Chelsea, che nonostante la crisi economica, non sta vivendo grossi problemi economici. Dovuti soprattutto al blocco del mercato subito nelle scorse sessioni.

Juventus, un’ala per Tuchel: il punto su Chiesa e Kulusevski

Secondo quanto riferito da ‘SoccerNews.nl‘, il Chelsea è alla ricerca di un esterno offensivo puro, visto che Hakim Ziyech, per quanto possa essere forte, è ritenuto un calciatore ‘adattato’. A questo punto, Thomas Tuchel potrebbe guardare in casa Juventus per rinforzare i Blues. L’operazione Chiesa costerà alla Juventus circa 60 milioni di euro tra prestito, riscatto ed eventuali bonus e ora percepisce un ingaggio da 5 milioni a stagione.

Tuchel potrebbe puntare proprio su Chiesa, ritenuto un elemento fondamentale da Pirlo e da tutta la Juventus, per il presente e per il futuro. Uno scambio con Ziyech, pagato 40 milioni dall’Ajax prima di aver firmato un ingaggio da oltre 6 milioni. L’ideale per la Juve, però, è offrire Kulusevski, che a differenza di Chiesa non è entrato perfettamente nei meccanismi della squadra ed è stato pagato gli stessi soldi del marocchino. Una controfferta che fa capire l’importanza dell’ex viola per il club.