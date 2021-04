Calciomercato Juventus e Inter, addio Milinkovic | La Spagna nel futuro

Juventus e Inter potrebbero dire addio a Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio nel mirino di Zidane

La Juventus e l’Inter negli ultimi anni sono state molto attente al mercato della Serie A, puntando spesso sui calciatori poi diventati top player, come per esempio Federico Chiesa e Nicolò Barella. E nella Lazio c’è un centrocampista che non aspetta altro che provare il salto di qualità in una big. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, autore di 8 gol e 11 assist in questa stagione. Anche il Milan in passato ha espresso apprezzamenti per il serbo, che però potrebbe lasciare l’Italia.

Juventus e Inter, il Real su Milinkovic Savic

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Real Madrid è molto interessato a Sergej Milinkovic-Savic. Zinedine Zidane deve decidere chi sostituirà Luka Modric in futuro e ha messo gli occhi sul centrocampista serbo. Ha dimostrato alla Lazio di poter meritare un top club per affermarsi sempre di più in Champions League ed è molto apprezzato dal tecnico francese. L’affare potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, ben lontana dagli oltre 100 milioni chiesti dalla Lazio lo scorso anno. Al momento, Juventus, Inter e Milan sembrano defilate e potrebbero lasciarsi scappare Milinkovic.