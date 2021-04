La Juventus studia le mosse per il futuro e pensa al colpo a sorpresa per la panchina: c’è la suggestione

È una stagione delicata per la Juventus, che in questi mesi non è riuscita a fare bene in quasi tutte le competizioni e ha deluso le attese di tifosi e società. I bianconeri infatti perderanno lo scudetto dopo nove anni consecutivi visto il cammino trionfale dell’Inter, che potrebbe festeggiare già nel weekend in caso di vittoria e conseguente pareggio o sconfitta dell’Atalanta.

La compagine allenata da Andrea Pirlo invece ha adesso obiettivi completamente diversi in Serie A, visto che in queste ultime cinque giornate dovrà provare a blindare il quarto posto per qualificarsi alla prossima Champions League. Non bisogna più sbagliare per non rischiare un’ulteriore beffa.

Calciomercato Juventus, Tudor traghettatore: spunta l’idea Gasperini per il futuro

La Juventus ora inizia a lavorare programmando il futuro e valuta prima di tutto il da farsi con il proprio tecnico, visto che potrebbero esserci novità importanti. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, infatti, Pirlo potrebbe essere esonerato in caso di ko contro l’Udinese.

Sulla panchina fino al termine della stagione si siederebbe Igor Tudor, il vice dell’attuale tecnico bianconero. Per la prossima annata invece potrebbe spuntare il nome di Gian Piero Gasperini, che in questo momento è sopra alla Juventus di due punti con la sua Atalanta.

Gasperini ha già vissuto tanti anni alla Juventus e può essere il tecnico ideale per ripartire con qualche giovane in più.