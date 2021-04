Arrivano le parole di Giovanni Galeone sul futuro di Massimiliano Allegri: il tecnico vicino al ritorno alla Juventus

Manca poco alla definizione del valzer di panchine in Serie A. Non è ancora chiaro dove finirà Massimiliano Allegri, che ha avuto dei contatti con la Roma in passato ed è possibile il suo ritorno alla Juventus. Del futuro del tecnico toscano ha parlato Giovanni Galeone, ex allenatore, amico e mentore proprio di Allegri. Di seguito, le sue parole ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “La mia sensazione è che Allegri abbia qualcosa di importante tra le mani che non deve trapelare. Allenerà, questo è certo. Credo che ritornerà alla Juventus“.

Continua poi Galeone: “Non so se sarà Agnelli a richiamare Allegri, tra i due c’è un ottimo rapporto. Ma credo che il prossimo allenatore lo deciderà John Elkann, la proprietà. Il silenzio e la voglia di rientrare di Allegri, mi fa pensare che tra le mani abbia qualcosa di concreto“. Insomma, secondo Giovanni Galeone ci sarà il grande ritorno sulla panchina della Juve al posto di Pirlo.